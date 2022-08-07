Папа Римський порівняв "зернову угоду" з кроком до закінчення війни в Україні

З такою заявою понтифік виступив сьогодні після читання молитви на площі Святого Петра.

"Цей крок показує, що можна вести діалог і добиватися конкретних результатів, корисних для всіх. Таким чином ця подія є також символом надії, і я щиро сподіваюся, що, слідуючи цим шляхом, можна буде покласти край бойовим діям і досягти справедливого і міцного світу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск закликав до якнайшвидшого відновлення переговорів між Україною і Росією для завершення війни.

Додамо, також стало відомо, що понтифік обговорив з українським послом можливий візит до Києва.

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