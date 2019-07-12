Папа Римский создал в Италии экзархат УГКЦ

Папа Римский Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, которые проживают на территории Италии. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Администратором вакантной резиденции нового экзархата понтифик назначил кардинала Анджело Де Донатиса - генерального викария папы для Римского управления УГКЦ.

"Важно было, что украинцы получили возможность прийти к своей церкви и помолиться на родном языке, сохраняя идентичность и верность УГКЦ, чтобы не ассимилировались. Следовательно, структура УГКЦ в форме экзархата нам в этом поможет. Это была тяжелая дорога, которая началась в 2004 году", - сказал управляющий по делам монашества Львовской Архиепархии УГКЦ отец Юстин Бойко.

Новая церковная территориальная единица охватывает всю территорию Италии. До нового экзархата входит около 70 тысяч верующих со 145 общин. Духовную опеку в Италии осуществляют более 60 священников.

Фото: Папа Римский Франциск с иерархами УГКЦ (Reuters/radiosvoboda)

Напомним, недавно Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане с украинскими епископами осудил войну на Донбассе. Прием украинских епископов состоялся на следующий день после встречи понтифика с российским президентом Владимиром Путиным.