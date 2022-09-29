Папа Римський розкрив деталі своєї участі в обміні полоненими між Україною та РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка під час його нещодавнього візиту до Казахстану, яке наводить La Civilta Cattolica .

"До мене приїжджали деякі українські посланці... Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін Я відразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", - розповів Папа Римський.

Понтифік нагадав, що він одразу після початку повномасштабного вторгнення на українську територію ходив до посольства РФ у Ватикані і вже двічі спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він наголосив, що кілька разів відкрито засуджував війну Росії проти України.

"Я назвав вторгнення в Україну неприйнятною, огидною, безглуздою, варварською, блюзнірською агресією... Читайте всі заяви", - зазначив Франциск.