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Папа Римський розкрив деталі своєї участі в обміні полоненими між Україною та РФ

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Четвер 29 вересня 2022 18:24
Папа Римський розкрив деталі своєї участі в обміні полоненими між Україною та РФ Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск посприяв найбільшому обміну полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву понтифіка під час його нещодавнього візиту до Казахстану, яке наводить La Civilta Cattolica.

"До мене приїжджали деякі українські посланці... Також прибув військовий начальник, відповідальний за обмін полоненими, знову ж таки з релігійним радником президента Зеленського. Цього разу мені принесли список з понад 300 ув'язнених. Вони просили мене зробити щось, щоб здійснити обмін Я відразу ж зателефонував російському послу, щоб дізнатися, чи можна щось зробити, чи можна прискорити обмін полоненими", - розповів Папа Римський.

Понтифік нагадав, що він одразу після початку повномасштабного вторгнення на українську територію ходив до посольства РФ у Ватикані і вже двічі спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

Також він наголосив, що кілька разів відкрито засуджував війну Росії проти України.

"Я назвав вторгнення в Україну неприйнятною, огидною, безглуздою, варварською, блюзнірською агресією... Читайте всі заяви", - зазначив Франциск.

Нагадаємо, 21 вересня Україна та Росія провели обмін полоненими, в результаті якого було звільнено понад 200 українських захисників.

Більш детально про процес обміну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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