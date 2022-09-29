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Папа Римский раскрыл детали своего участия в обмене пленными между Украиной и РФ

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Четверг 29 сентября 2022 18:24
Папа Римский раскрыл детали своего участия в обмене пленными между Украиной и РФ Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Папа Римский Франциск посодействовал крупнейшему обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление понтифика в ходе его недавнего визита в Казахстан, которое приводит La Civilta Cattolica.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланники... Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. На этот раз мне принесли список из более 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы осуществить обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", - рассказал Папа Римский.

Понтифик напомнил, что он сразу после начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию ходил в посольство РФ в Ватикане и уже дважды общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он подчеркнул, что несколько раз открыто осуждал войну России против Украины.

"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления", - отметил Франциск.

Напомним, 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате которого были освобождены более 200 украинских защитников.

Более детально о процессе обмена можете узнать в материале РБК-Украина.

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