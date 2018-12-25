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Папа Римський попросив миру для України

Новини » Політика    25.12.2018 - 15:31
Папа Римський попросив миру для України
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com)

У 2018 році головним побажанням для всього світу було побажання братства

Папа Римський Франциск в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

В 2018 році тема братства була головною у різдвяному посланні Папи Римського.

Крім України, Папа Римський попросив світу для Сирії, Ємену, Венесуели, Нікарагуа, а також завершення конфліктів в Африці і на Корейському півострові.

"Нехай Господь, який народжується, принесе полегшення дорогий Україні, яка з нетерпінням хоче заново повернути міцний мир, який все ще запізнюється. Тільки з світом, який поважає права кожного народу, країна зможе піднятися після понесених страждань і відновити гідні умови життя для своїх громадян", - зазначив понтифік.

Зазначимо, сьогодні, 25 грудня, християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового.

Нагадаємо, в 2017 році Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi закликав міжнародне співтовариство до братерства й солідарності і заявив, що молиться за мир на Донбасі.

Також повідомлялося, що Папа Римський Франциск вирішив змінити молитву "Отче наш".

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