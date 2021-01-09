Папа Римский призвал вакцинироваться от COVID-19: "Это этический долг"

Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Об этом он сказал телеканалу Canale 5, передает Reuters.

Понтифик считает, что с этической точки зрения вакцинироваться от коронавируса должен каждый.

"Это этический долг, потому что вы не только играете со своей жизнью и своим здоровьем, но и жизнями других", - сказал он.

Кроме того, Франциск рассказал, что на следующей неделе планирует и сам сделать прививку от коронавируса.

"На следующей неделе мы начнем делать это (вакцинацию - ред.) здесь, в Ватикане, и я записался. Это нужно сделать", - подчеркнул Папа Римский.

Напомним, недавно Папа Франциск выступил с осуждением тех, кто летал в отпуск во время карантина. По его мнению, эти люди не думали о других в трудное время.

Кроме того, в минувшее воскресенье стало известно, что Ватикан готовится начать вакцинацию от коронавируса в ближайшие дни. Ватикан даже приобрел холодильник для хранения вакцины.