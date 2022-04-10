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Папа Римський закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я

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Ватикан, Неділя 10 квітня 2022 13:40
Папа Римський закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск закликав Україну і Росію до великоднього перемир'я у військових діях. Він також закликав Київ і Москву досягти миру в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Покладіть зброю! Нехай почнеться Великоднє перемир'я. Але не для того, щоб переозброїтися і відновити бойові дії, а для того, щоб досягти миру шляхом реальних переговорів", - сказав понтифік наприкінці служби Вербної неділі для десятків тисяч людей на площі Святого Петра у Ватикані.

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