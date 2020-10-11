ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Папа Римский призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие

Ватикан, Воскресенье 11 октября 2020 18:51
Папа Римский призвал Баку и Ереван соблюдать перемирие
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск в своей проповеди приветствовал договоренность Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Папа призвал стороны конфликта сохранить "ненадежное и хрупкое" перемирие.

Об этом сообщает Vatican News.

Папа призвал помолиться за жертв боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Несмотря на то, что перемирие кажется очень хрупким, я призываю к его продолжению и выражаю свое сочувствие гибели людей, страданиям и разрушениям домов и мест поклонения", - заявил Папа Франциск.

Напомним, договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе была достигнута министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве. Переговоры сторон длились более 11 часов при посредничестве представителя Российской Федерации.

В субботу, 10 октября, в 12:00 по местному времени перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу. В тот же день стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Договоренность о перемирии между Баку и Ереваном приветствовал сегодня президент Совета Европы Шарль Мишель, назвав ее важным шагом к деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанНагорный КарабахПапа Римский
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь