Важный шаг к деэскалации: в Евросовете приветствовали перемирие в Карабахе

Фото: Шарль Мишель (flickr.com/neadhmokratia)

Договоренность между Арменией и Азербайджаном о гуманитарном прекращении огня в Нагорном Карабахе является важным шагом к деэскалации конфликта. Переговоры между Баку и Ереваном должны возобновиться без промедлений и предварительных условий.

Такое заявление сделал президент Совета Европы Шаль Мишель в Twitter.

Мишель призвал Баку и Ереван не подвергать риску мирное население.

"Я призываю стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать дальнейшего насилия и не подвергать риску гражданских лиц", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 10 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Переговоры сторон длились более 11 часов в Москве.

Перемирие вступило в силу в 12:00 по местному времени 10 октября. Почти сразу стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Вечером 10 октября армянская сторона заявила об обстреле города Степанакерт в Нагорном Карабахе. Этот город считается столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Кроме того, утром 11 октября в Азербайджане обвинили армянских военных в обстреле города Гянджа. Этот город является вторым по величине на территории Азербайджана.