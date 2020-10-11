Папа Римський закликав Баку та Єреван дотримуватися перемир'я

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Римський Франциск у своїй проповіді привітав домовленість Вірменії та Азербайджану про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Папа закликав сторони конфлікту зберегти "ненадійне та крихке" перемир'я.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа закликав помолитися за жертв бойових дій в Нагірному Карабасі.

"Попри те, що перемир'я здається дуже крихким, я закликаю до його продовження і висловлюю своє співчуття загибелі людей, стражданням і руйнуванням будинків і місць поклоніння", - заявив Папа Франциск.

Нагадаємо, домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі була досягнута міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану в Москві. Переговори сторін тривали понад 11 годин за посередництва представника Російської Федерації.

У суботу, 10 жовтня, о 12:00 за місцевим часом перемир'я в Нагірному Карабасі набуло чинності. Того ж дня сторони конфлікту звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Домовленість про перемир'я між Баку та Єреваном привітав сьогодні президент Ради Європи Шарль Мішель, назвавши, її важливим кроком до деескалації конфлікту в Нагірному Карабасі.