Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ

Запрошення про такий візит папа отримав, і, за словами Святослава, УГКЦ має запевнення, що воно прийняте, але коли візит здійсниться, невідомо.

"Поки що немає (часу візиту - ред.), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", - сказав голова греко-католицької церкви УГКЦ.

Нагадаємо, що днями блаженніший Святослав розповів РБК-Україна про те, як повномасштабна війна змінила українських вірян, стосунки з Папою Франциском та ПЦУ.