Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну, - глава УГКЦ

Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Однак дата візиту наразі ще не відома.
Про це заявив голова Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Запрошення про такий візит папа отримав, і, за словами Святослава, УГКЦ має запевнення, що воно прийняте, але коли візит здійсниться, невідомо.
"Поки що немає (часу візиту - ред.), але папа Франциск часом любить робити сюрпризи. Він може анонсувати візит буквально за місяць перед тим, ніж він вирішив до України приїхати. Тому ми входимо в цей новий рік з надією. З надією на те, що справедливий мир все ж таки запанує в Україні", - сказав голова греко-католицької церкви УГКЦ.
Нагадаємо, що днями блаженніший Святослав розповів РБК-Україна про те, як повномасштабна війна змінила українських вірян, стосунки з Папою Франциском та ПЦУ.
Зауважимо, що за останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.
Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.
Однак днями Папа Римський знову потрапив в скандал. Цього разу він назвав росіян та українців "двоюрідними братами". Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Більше того, напередодні Різдва Папа Римський помолився за "різдвяне перемир'я" по всьому світу.
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