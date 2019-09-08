Официального обращения от РФ о закрытии дел против пленных не поступало, - Денисова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова прокомментировала предложили Киеву заключить соглашение о правовом положении граждан

Украинский омбудсмен Людмила Денисова не получала от своей российской коллеги Татьяны Москальковой ни одного официального предложения о заключении соглашения между Украиной и РФ о прекращении уголовного преследования всех тех, кого обменяли. Об этом омбудсмен сообщила в комментарии ВВС.

"Прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить кто о чем. Сегодня нет никаких предложений", - сказала Денисова.

По словам омбудсмена, стороны и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы произошли следующие увольнения.

Напомним, по данным росСМИ, Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом о правовом положении граждан. По словам Москальковой, данное соглашение позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Москалькова заявила: "Это приводит к необходимости в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и желают вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах".