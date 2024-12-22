Папа Римський помолився за "різдвяне перемир'я" по всьому світу

В неділю перед Різдвом Папа Римський Франциск згадав про Україну. Під час молитви він закликав світ до "різдвяного перемир'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - закликав Папа Римський,
Папа Франциск також висловив занепокоєння ситуацією в Мозамбіку.
"Я постійно з увагою і занепокоєнням стежу за новинами, що надходять з Мозамбіку, і хочу поновити цьому улюбленому народові моє послання надії, миру і примирення. Молюся, щоб діалог і пошуки спільного блага, підкріплені вірою і доброю волею, взяли гору над недовірою і розбратом", - сказав він.
За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.
Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.
Однак днями Папа Римський знову потрапив в скандал. Цього разу він назвав росіян та українців "двоюрідними братами".
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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