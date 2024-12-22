Папа Римський помолився за "різдвяне перемир'я" по всьому світу

Скандальні висловлювання Папи Римського

За останні майже три роки, Франциск неодноразово висловлювався про війну між Україною та Росією. Досить часто його висловлювання мали двозначний характер.

Найбільш скандальною була заява у березні цього року, коли Папа Римський закликав Україну до переговорів з Росією та вжив словосполучення "білий прапор". Така заява викликала вкрай негативну реакцію офіційного Києва та країн Заходу.

Однак днями Папа Римський знову потрапив в скандал. Цього разу він назвав росіян та українців "двоюрідними братами".

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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