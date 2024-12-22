Папа Римский помолился за "рождественское перемирие" по всему миру

Скандальные высказывания Папы Римского

За последние почти три года, Франциск неоднократно высказывался о войне между Украиной и Россией. Довольно часто его высказывания имели двусмысленный характер.

Наиболее скандальным было заявление в марте этого года, когда Папа Римский призвал Украину к переговорам с Россией и употребил словосочетание "белый флаг". Такое заявление вызвало крайне негативную реакцию официального Киева и стран Запада.

Однако на днях Папа Римский снова попал в скандал. На этот раз он назвал россиян и украинцев "двоюродными братьями".

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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