Їде "сприяти миру". В Угорщині анонсували візит Папи Римського навесні
В Угорщині анонсували візит Папи Римського Франциска. За попередніми даними, його приїзд відбудеться навесні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Katolikus.
За даними видання, навесні в рамках офіційного державного візиту Папа Франциск може відвідати Угорщину.
Очікується, що під час кількаденного візиту в Будапешт він зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Каталіною Новак, членами дипломатичного корпусу, а також представниками церков і священиками. Імовірно, він також зустрічається з представниками історичних церков.
Програма Папи Римського ще не остаточна, за попередніми даними, він відправить месу в базиліці Святого Стефана, відвідає санктуарію Марії та Сегед. Його візит може торкнутися кількох міст і містечок, де понтифік ще не був.
Візит поки не підтверджено Ватиканом, проте Угорщина вже його підтвердила. Звіт преси підтвердив голова Християнсько-демократичної народної партії Іштван Сіміцько.
Нещодавно Сіміцько провів прес-конференцію в угорському Балатонфюреді, де згадав про візит Папи Риимського.
"Папа Франциск знову прибуде до Будапешта наприкінці квітня, щоб відвідати угорців і сприяти миру. Підготовка до візиту Папи триває вже давно", - заявив голова ХДНП.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним.
А за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну він закликав до припинення вогню та мирних переговорів.
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