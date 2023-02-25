Їде "сприяти миру". В Угорщині анонсували візит Папи Римського навесні

В Угорщині анонсували візит Папи Римського Франциска. За попередніми даними, його приїзд відбудеться навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Katolikus .

За даними видання, навесні в рамках офіційного державного візиту Папа Франциск може відвідати Угорщину.

Очікується, що під час кількаденного візиту в Будапешт він зустрінеться з прем’єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Каталіною Новак, членами дипломатичного корпусу, а також представниками церков і священиками. Імовірно, він також зустрічається з представниками історичних церков.

Програма Папи Римського ще не остаточна, за попередніми даними, він відправить месу в базиліці Святого Стефана, відвідає санктуарію Марії та Сегед. Його візит може торкнутися кількох міст і містечок, де понтифік ще не був.

Візит поки не підтверджено Ватиканом, проте Угорщина вже його підтвердила. Звіт преси підтвердив голова Християнсько-демократичної народної партії Іштван Сіміцько.

Нещодавно Сіміцько провів прес-конференцію в угорському Балатонфюреді, де згадав про візит Папи Риимського.

"Папа Франциск знову прибуде до Будапешта наприкінці квітня, щоб відвідати угорців і сприяти миру. Підготовка до візиту Папи триває вже давно", - заявив голова ХДНП.