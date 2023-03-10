Папа Римський хотів поїхати до Путіна на початку вторгнення в Україну. Лавров відмовив
Папа Римський Франциск в перші дні після початку вторгнення Росії в Україну хотів поїхати до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Але в російському МЗС йому ввічливо відмовили у візиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"На другий день війни я пішов до російського посольства у Ватикані, щоб сказати, що готовий поїхати до Москви, якщо Путін дасть мені вікно для переговорів. Лавров (Сергій, глава МЗС РФ, - ред.) написав мені дякую, але зараз не час", - розповів він.
За його словами, він би розмовляв з Путіним також, як каже публічно, а сам Путін є "освіченою" людиною.
"Путін знає, що я доступний. Але там є імперські інтереси, не лише Російської імперії, а й інших імперій. Для імперії типово ставити нації на друге місце", - додав Франциск.
Раніше папа Римський Франциск запевнив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше Папа Римський звернувся до Зеленського та Путіна із закликом завершити війну між Україною та Росією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.