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Папа Римський у великодній промові згадав Україну

Новини » Політика    21.04.2019 - 15:11
Папа Римський у великодній промові згадав Україну
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Понтифік попросив втіхи для жителів східної України

Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові Urbi et orbi у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC-Україна

Він попросив втіхи для жителів східних областей України, де з 2014 року тривають військові дії.

"Нехай цей Великдень принесе втіху для мешканців східної України, які страждають від конфлікту, що триває. Нехай Господь заохотить ініціативи гуманітарної допомоги і ті, що спрямовані на досягнення довготривалого миру", - сказав Папа Римський.

У своїй промові він також згадав інші конфлікти та кризи у світі, зокрема у Сирії, Лівії, Ізраїлі та Палестині, Судані та Південному Судані, Камеруні, Буркіна-Фасо та інших країнах.

Франциск також засудив теракти на Шрі-Ланці, де у Великдень сталися кілька вибухів у церквах під час служб та готелях. Він висловив свої співчуття християнській громаді країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2017 році Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi закликав міжнародне співтовариство до братерства й солідарності і заявив, що молиться за мир на Донбасі.

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