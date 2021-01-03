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Папа Римский осудил тех, кто летал в отпуск во время карантина

Автор: Роман Тверденко

Папа Римский Франциск раскритиковал тех, кто отправляется на отдых во время жесткого карантина в своих странах. Эти люди, по его мнению, не думали об остальных в сложное время.

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Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что эти все случаи расстроили его. И призвал приложить больше усилий в новом году для заботы друг о друге.

"Эти люди не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах людей, которые пострадали от нахождения в изоляции, о заболевших. Они думали только о том, чтобы повеселиться в отпуске. Это меня очень огорчило", - сказал Папа Римский.

Напомним, 1 января Папа Франциск вновь появился на публике после того, как хроническая болезнь вынудила его пропустить церковную службу на Новый год. Во время своего обращения понтифик не упомянул о своем состоянии.

Отметим, сейчас большинство европейских стран ужесточили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. В Европе опасаются распространения новых штаммов коронавируса, которые обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

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