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Папа Римський засудив тих, хто літав у відпустку під час карантину

Автор: Роман Тверденко

Папа Римський Франциск розкритикував тих, хто відправляється на відпочинок під час жорсткого карантину у своїх країнах. Ці люди, на його думку, не думали про інших у складний час.

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Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що ці всі випадки засмутили його. І закликав докласти більше зусиль у новому році для турботи один про одного.

"Ці люди не думали про тих, хто залишався вдома, про економічні проблеми людей, які постраждали від перебування в ізоляції, про хворих. Вони думали тільки про те, щоб повеселитися у відпустці. Це мене дуже засмутило", - сказав Папа Римський.

Нагадаємо, 1 січня Папа Франциск знову з'явився на публіці після того, як хронічна хвороба змусила його пропустити церковну службу на Новий рік. Під час свого звернення понтифік не згадав про свій стан.

Зазначимо, що зараз більшість європейських країн посилили карантин через складну ситуацію з коронавірусом. У Європі побоюються поширення нових штамів коронавірусу, які виявили у Великобританії і Південній Африці.

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