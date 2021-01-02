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Папа Франциск выступил с новогодним обращением, несмотря на проблемы со здоровьем

Ватикан, Суббота 02 января 2021 01:19
Папа Франциск выступил с новогодним обращением, несмотря на проблемы со здоровьем
Фото: Папа Франциск (vaticannews.va)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 1 января, Папа Франциск вновь появился на публике после того, как хроническая болезнь вынудила его пропустить церковную службу на Новый год. Во время своего обращения понтифик не упомянул о свое состояние.

Об этом сообщили в пресс-центре Ватикана.

Полуденное благословение обычно дается из окна, выходящего на площадь святого Петра, но в этот раз оно было перенесено в закрытое помещение, чтобы предотвратить большое скопление людей и ограничить распространение COVID-19.

"Сегодняшняя жизнь управляется войной, враждой и многими разрушительными вещами. Мы хотим мира. Это дар", - сказал глава Римско-католической церкви.

Он отметил, что реакция на глобальный кризис с коронавирусом продемонстрировала важность разделения бремени между странами и народами.

"Болезненные события, которыми был отмечен путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, научили нас, насколько необходимо проявлять интерес к проблемам других и разделять их тревоги", - сообщил он.

Франциск особо подчеркнул свою тревогу по поводу ситуации в Йемене.

Напомним, Папа Франциск не мог посетить службы в четверг и в пятницу утром из-за ишиаса - относительно распространенной болезни, вызывающей боль вдоль седалищного нерва в нижней части спины и ногах.

Ранее РБК-Украина писало, что Папа Франциск объявил следующий 2021 годом святого Иосифа. Также он пообещал специальную индульгенцию верующим в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что Папа Римский впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца. Место в конклаве получил архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.

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