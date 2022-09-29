Папа Римський назвав війну в Україні "третьою світовою"

Папа Франциск у розмові з єзуїтами у столиці Казахстану прокоментував війну, яку розв'язала Росія.

"Триває війна, і я думаю, що є помилкою думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між Росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною", - сказав понтифік.

Він назвав Україну жертвою і заявив, що хотів би поміркувати, чому війні не запобігли. Папа зазначив, що імперіалізм, який існує в Росії, застосовує силу, коли відчуває загрозу або перебуває в занепаді.

"Він (імперіалізм - ред.) реагує, вважаючи, що вирішенням буде розпочати війну, щоб покращити своє становище, а також щоби продавати та випробовувати зброю", - сказав Папа Франциск.