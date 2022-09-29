UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський назвав війну в Україні "третьою світовою"

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Папа Римський Франциск називав війну в Україні "третьою світовою". Понтифік заявив, що у цьому конфлікт жертвою є лише Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Civiltà Cattolica.

Папа Франциск у розмові з єзуїтами у столиці Казахстану прокоментував війну, яку розв'язала Росія.

"Триває війна, і я думаю, що є помилкою думати, що це ковбойський фільм, у якому є добрі і злі… Помилкою є також думати, що це війна між Росією та Україною, та й усе. Ні. Ця війна є світовою війною", - сказав понтифік.

Він назвав Україну жертвою і заявив, що хотів би поміркувати, чому війні не запобігли. Папа зазначив, що імперіалізм, який існує в Росії, застосовує силу, коли відчуває загрозу або перебуває в занепаді.

"Він (імперіалізм - ред.) реагує, вважаючи, що вирішенням буде розпочати війну, щоб покращити своє становище, а також щоби продавати та випробовувати зброю", - сказав Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією, натякаючи на російського патріарха Кирила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римськийВійна в УкраїніВійна Росії проти України