Папа Римский назвал войну в Украине "третьей мировой"

Папа Франциск в разговоре с иезуитами в столице Казахстана прокомментировал войну, развязанную Россией.

"Продолжается война, и я думаю, что ошибка думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной" , - сказал понтифик.

Он назвал Украину жертвой и заявил, что хотел бы поразмыслить, почему войну не предотвратили. Папа отметил, что существующий в России империализм применяет силу, когда чувствует угрозу или находится в упадке.

"Он (империализм - ред.) реагирует, считая, что решением будет начать войну, чтобы улучшить свое положение, а также продавать и испытывать оружие", - сказал Папа Франциск.