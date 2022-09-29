RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский назвал войну в Украине "третьей мировой"

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Папа Римский Франциск называл войну в Украине "третьей мировой". Понтифик заявил, что в этом конфликте жертвой является только Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Civiltà Cattolica.

Папа Франциск в разговоре с иезуитами в столице Казахстана прокомментировал войну, развязанную Россией.

"Продолжается война, и я думаю, что ошибка думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной" , - сказал понтифик.

Он назвал Украину жертвой и заявил, что хотел бы поразмыслить, почему войну не предотвратили. Папа отметил, что существующий в России империализм применяет силу, когда чувствует угрозу или находится в упадке.

"Он (империализм - ред.) реагирует, считая, что решением будет начать войну, чтобы улучшить свое положение, а также продавать и испытывать оружие", - сказал Папа Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский призвал не оправдывать войну религией, намекая на российского патриарха Кирилла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римскийВойна в УкраинеВойна России против Украины