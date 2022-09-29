Папа Римский назвал войну в Украине "третьей мировой"

Папа Римский Франциск называл войну в Украине "третьей мировой". Понтифик заявил, что в этом конфликте жертвой является только Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Civiltà Cattolica.
Папа Франциск в разговоре с иезуитами в столице Казахстана прокомментировал войну, развязанную Россией.
"Продолжается война, и я думаю, что ошибка думать, что это ковбойский фильм, в котором есть добрые и злые... Ошибкой также думать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет. Эта война является мировой войной" , - сказал понтифик.
Он назвал Украину жертвой и заявил, что хотел бы поразмыслить, почему войну не предотвратили. Папа отметил, что существующий в России империализм применяет силу, когда чувствует угрозу или находится в упадке.
"Он (империализм - ред.) реагирует, считая, что решением будет начать войну, чтобы улучшить свое положение, а также продавать и испытывать оружие", - сказал Папа Франциск.
Напомним, ранее Папа Римский призвал не оправдывать войну религией, намекая на российского патриарха Кирилла.
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