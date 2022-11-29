Папа Римский назвал украинцев мучениками, а чеченцев и бурятов "самыми жестокими"

"Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не (придерживаются, - ред.) русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее", - сказала он.

При этом Папа Римский констатировал, что в Украину "безусловно, вторгается российское государство".

"Это абсолютно ясно", - добавил он.