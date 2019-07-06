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Папа Римський назвав ситуацію на Донбасі гібридною війною

Новини » Суспільство    06.07.2019 - 05:49
Папа Римський назвав ситуацію на Донбасі гібридною війною
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Фанциск зустрівся у Ватикані із українськими єпископами

Папа Римський Франциск під час зустрічі у Ватикані із українськими єпископами засудив війну на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Прийом українських єпископів відбувся наступного дня після зустрічі понтифіка із російським президентом Володимиром Путіним.

"У цьому регіоні ведеться гібридна війна, позначена печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій і супроводжується спробами втягнути в справу і релігійний аспект", - сказав Папа.

Також Франциск закликав до єдності і пильності католицьку церкву в Україні.

Зазначимо, що зустріч Папи Римського Франциска із Володимиром Путіним в його офіційній папській резиденції відбулася за день до прийому української делегації. Із заяв прес-служби Кремля та російських ЗМІ відомо, що у ході цієї зустрічі обговорювалися "деякі важливі питання, що стосуються життя католицької церкви в Росії". Ситуація в Україні також була серед тем розмови сторін.

Нагадаємо, прес-служба Ватикану анонсувала зустріч Папи Римського та російського президента 4 липня. Зазначалося, що  Франциск та Путін збираються обговорити ситуацію в Україні та на Близькому Сході. 

Раніше Папа Римський в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру. Він закликав міжнародне співтовариство до братерства й солідарності і заявив, що молиться за мир на Донбасі.

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