Папа Римський Лев зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках

За даними Святого престолу, глава Кремля зателефонував Папі в лікарню. Понтифік знаходиться там, оскільки йому днями діагностували рак легень.

"Під час бесіди Святість висловив глибоке занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області, закликавши до перемир'я, щоб забезпечити надходження продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Окремо Папа підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру між Україною та Росією.

Варто зауважити, що тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині залишаються у вкрай тяжкій гуманітарній ситуації через бойові дії та обмежений доступ до міста. Мешканці мають проблеми з доступом до продуктів харчування та медикаментів, а доставка необхідної допомоги та евакуація цивільних ускладнені.

Розмова Папи Римського та Путіна

Нагадаємо, це вже друга розмова американського Папи та глави Кремля. Вони вже зідзвонювалися торік, 4 червня.