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Папа Римський Лев зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках

18:53 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Однією із тем обговорень стала критична ситуація в Олешках Херсонської області.

Про це повідомила прес-служба Святого престолу, передає РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

За даними Святого престолу, глава Кремля зателефонував Папі в лікарню. Понтифік знаходиться там, оскільки йому днями діагностували рак легень.

"Під час бесіди Святість висловив глибоке занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією в місті Олешки Херсонської області, закликавши до перемир'я, щоб забезпечити надходження продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну та безпечну евакуацію цивільного населення", - сказано в повідомленні.

Окремо Папа підтвердив прихильність Ватикану до діалогу та миру між Україною та Росією.

Варто зауважити, що тимчасово окуповані Олешки на Херсонщині залишаються у вкрай тяжкій гуманітарній ситуації через бойові дії та обмежений доступ до міста. Мешканці мають проблеми з доступом до продуктів харчування та медикаментів, а доставка необхідної допомоги та евакуація цивільних ускладнені.

Розмова Папи Римського та Путіна

Нагадаємо, це вже друга розмова американського Папи та глави Кремля. Вони вже зідзвонювалися торік, 4 червня.

Попередній Папа Франциск востаннє розмовляв з Путіним 17 грудня 2021 року, у день свого народження, а після російського вторгнення в Україну та початку війни 24 лютого 2022 року всі його спроби безпосередньо зв'язатися з російським диктатором виявилися безуспішними.

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