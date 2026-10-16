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Папа Римский Лев созвонился с Путиным и призвал к перемирию в Олешках

18:53 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Папа Римский Лев XIV и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Папа Римский Лев XIV и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений стала критическая ситуация в Олешках Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Святого престола, передает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

По данным Святого престола, глава Кремля позвонил Папе в больницу. Понтифик находится там, поскольку ему на днях диагностировали рак легких.

"В ходе беседы Святейшество выразил глубокую обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области, призвав к перемирию, чтобы обеспечить поступление продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", - сказано в сообщении.

Отдельно Папа подтвердил приверженность Ватикана к диалогу и миру между Украиной и Россией.

Стоит заметить, что временно оккупированные Олешки в Херсонской области остаются в крайне тяжелой гуманитарной ситуации из-за боевых действий и ограниченного доступа к городу. Жители испытывают проблемы с доступом к продуктам питания и медикаментам, а доставка необходимой помощи и эвакуация гражданских осложнены.

Разговор Папы Римского и Путина

Напомним, это уже второй разговор американского Папы и главы Кремля. Они уже созванивались в прошлом году, 4 июня.

Предыдущий Папа Франциск в последний раз разговаривал с Путиным 17 декабря 2021 года, в день своего рождения, а после российского вторжения в Украину и начала войны 24 февраля 2022 года все его попытки напрямую связаться с российским диктатором оказались безуспешными.

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