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Путін поговорив із Папою Римським і знову прикинувся миротворцем

Москва, Середа 04 червня 2025 20:24
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Путін поговорив із Папою Римським і знову прикинувся миротворцем Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін і Папа Римський Лев XIV провели телефонну розмову. Голова Кремля скаржився на Україну і демонстрував нібито готовність до мирного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

У Кремлі зазначили, що Путін "на прохання патріарха Кирила" передав понтифіку побажання успіхів у пастирському служінні.

Також сторони під час діалогу обмінялися думками щодо війни Росії проти України.

"Володимир Путін підтвердив зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом, наголосив, що для остаточного, справедливого і всеосяжного вирішення кризи необхідно усунути її першопричини", - пише Кремль.

Очільник Кремля розповів Папі про переговори з Україною в Стамбулі та домовленості про обмін військовополоненими і тілами загиблих. Диктатор додав, що РФ нібито вживає "всіх можливих заходів", щоб возз'єднати дітей із родичами.

Також диктатор "висловив вдячність" понтифіку за готовність допомогти у врегулюванні війни.

При цьому Путін поскаржився на "диверсії щодо об'єктів цивільної інфраструктури", у яких Росія звинувачує Україну. Голова Кремля згадав і "ліквідацію УПЦ", попросивши Папу "активніше підтримувати свободу віросповідання в Україні".

Заклик Папи

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV відреагував на масовані удари Росії по Україні.

Понтифік рішуче закликав зупинити війну і підтримати кожну ініціативу, яка спрямована на діалог.

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