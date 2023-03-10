ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Папа Римский хотел поехать к Путину в начале вторжения в Украину. Лавров отказал

Новина українською →
Украина, Пятница 10 марта 2023 09:17
Папа Римский хотел поехать к Путину в начале вторжения в Украину. Лавров отказал Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Папа Римский Франциск в первые дни после начала вторжения России в Украину хотел поехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Но в российском МИДе ему вежливо отказали в визите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

"На второй день войны я пошел в российское посольство в Ватикане, чтобы сказать, что готов поехать в Москву, если Путин даст мне окно для переговоров. Лавров (Сергей, глава мид РФ, - ред.) написал мне спасибо, но сейчас не время", - рассказал он.

По его словам, он бы говорил с Путиным также, как говорит публично, а сам Путин является "образованным" человеком.

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", - добавил Франциск.

Ранее папа Римский Франциск заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Папа Римский обратился к Зеленскому и Путину с призывом завершить войну между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации