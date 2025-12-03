Папа Римський Франциск згадав у заповіті Україну: на що передбачив гроші

Папа Римський Франциск заповів частину майна Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.
Про спадок від Папи Римського Франциска, який помер у квітні цього року, розповіла черниця Лусія Карам в іспанській радіопередачі.
За її словами, заповіт понтифіка передбачав, що частина його коштів має бути витрачена на купівлю машин швидкої допомоги для України. Причому згадувалася "зона воєнних дій".
Як пише BILD, Луїсія Карам із лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями. За словами самої черниці, вона була глибоко зворушена жестом понтифіка, який за життя неодноразово обіцяв їй підтримку.
"Але я ніколи не очікувала, що вона прийде в такій формі", - цитує жінку видання.
Папа Римський Франциск помер 21 квітня 2025 року після важкої хвороби.
Понтифік неодноразово висловлював свою підтримку Україні та закликав до миру. Хоча деякі його цитати були й досить резонансні.
Він висловлював свою солідарність з українцями, які страждають від війни, та закликав до надання гуманітарної допомоги.
Також він закликав до діалогу між сторонами конфлікту, наголошуючи на тому, що це єдиний шлях до досягнення миру.
Понтифік регулярно закликав вірян молитися за мир в Україні та за український народ.
Папа Франциск неодноразово зустрічався з українськими політиками та релігійними лідерами, щоб обговорити ситуацію в Україні, а також із українськими біженцями.
Він прийняв запрошення відвідати Україну у 2025 році.
Більше про Папу Римського Франциска - читайте в матеріалі РБК-Україна.