Папа Римський приїхав до однієї з наймолодших країн, де католиків майже як у Ватикані

Що відомо про візит Франциска до Східного Тимору

До Східного Тимору Папа Римський Франциск завітав у межах 12-денного турне низкою країн Азії та південної частини Тихого океану.

Ця невеличка країна, розташована між північно-західною Австралією та Індонезією, займає половину острова Тимор Малайського архіпелагу і здавна використовувалася португальцями як торговий пункт (будучи колонією).

Проголосивши незалежність від Португалії у листопаді 1975 року, вона була окупована до 1999 року (коли на територію Східного Тимору було введено сили ООН, під захистом яких і почалося становлення незалежної держави).

При цьому нині Східний Тимор із населенням лише близько 1,3 млн осіб є чи не найбільш католицькою країною у світі (окрім Ватикану), адже католиками там себе вважають 97% мешканців.

Місцерозташування Східного Тимору (скриншот: google.com/maps)

Раніше в межах свого турне понтифік уже відвідав Індонезію та Папуа-Нову Гвінею. Останньою країною цього "марафону" стане Сінгапур.

У столиці Східного Тимору - Ділі - тисячі місцевих мешканців вишикувались на вулицях, зустрічаючи папамобіль 87-річного лідера Католицької Церкви з прапорами та оваціями.

Варто зазначити, що Франциск став другим Папою, який відвідав Східний Тимор (після візиту Папи Івана Павла ІІ у 1989 році), але першим - з моменту здобуття цієї державою незалежності у 2002 році.

Примітно, що візит понтифіка відбувся менш ніж через тиждень після того, як країна відзначила 25 річницю свого голосування за відділення від Індонезії.

Відомо, що на організацію візиту Папи Римського уряд цієї глибоко побожної країни виділив 12 млн доларів (суму, яку дехто критикував як "непомірний тягар" для однієї з найбідніших країн Азії).

Очікується, що в межах свого візиту Франциск може звернутися, зокрема, до проблеми "сексуального насильства священнослужителів", адже останніми роками у цьому регіоні з'являлися подібні скандали.