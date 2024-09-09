Папа Римский приехал в одну из самых молодых стран, где католиков почти как в Ватикане

Что известно о визите Франциска в Восточный Тимор

В Восточный Тимор Папа Римский Франциск прибыл в рамках 12-дневного турне по ряду стран Азии и южной части Тихого океана.

Эта небольшая страна, расположенная между северо-западной Австралией и Индонезией, занимает половину острова Тимор Малайского архипелага и давно использовалась португальцами как торговый пункт (будучи колонией).

Провозгласив независимость от Португалии в ноябре 1975 года, она была оккупирована до 1999 года (когда на территорию Восточного Тимора были введены силы ООН, под защитой которых и началось становление независимого государства).

При этом Восточный Тимор с населением лишь около 1,3 млн человек является едва ли не самой католической страной в мире (кроме Ватикана), ведь католиками там себя считают 97% жителей.

Местоположение Восточного Тимора (скриншот: google.com/maps)

Ранее в рамках своего турне понтифик уже посетил Индонезию и Папуа-Новую Гвинею. Последней страной этого "марафона" станет Сингапур.

В столице Восточного Тимора - Дили - тысячи местных жителей выстроились на улицах, встречая папамобиль 87-летнего лидера Католической Церкви с флагами и овациями.

Стоит отметить, что Франциск стал вторым Папой, посетившим Восточный Тимор (после визита Папы Иоанна Павла II в 1989 году), но первым - с момента обретения этим государством независимости в 2002 году.

Примечательно, что визит понтифика состоялся менее чем через неделю после того, как страна отметила 25 годовщину своего голосования за отделение от Индонезии.

Известно, что на организацию визита Папы Римского правительство этой глубоко набожной страны выделило 12 млн долларов (сумму, которую некоторые критиковали как "непомерное бремя" для одной из самых бедных стран Азии).

Ожидается, что в рамках своего визита Франциск может обратиться в частности к проблеме "сексуального насилия священнослужителей", ведь в последние годы в этом регионе появлялись подобные скандалы.