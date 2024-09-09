RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Папа Римский приехал в одну из самых молодых стран, где католиков почти как в Ватикане

Папа Римский Франциск прибыл в Восточный Тимор (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В понедельник, 9 сентября, Папа Римский Франциск в рамках турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона прибыл в Восточный Тимор.

РБК-Украина рассказывает, что известно о визите 87-летнего понтифика в это государство и как его встретили местные жители.

Что известно о визите Франциска в Восточный Тимор

В Восточный Тимор Папа Римский Франциск прибыл в рамках 12-дневного турне по ряду стран Азии и южной части Тихого океана.

Эта небольшая страна, расположенная между северо-западной Австралией и Индонезией, занимает половину острова Тимор Малайского архипелага и давно использовалась португальцами как торговый пункт (будучи колонией).

Провозгласив независимость от Португалии в ноябре 1975 года, она была оккупирована до 1999 года (когда на территорию Восточного Тимора были введены силы ООН, под защитой которых и началось становление независимого государства).

При этом Восточный Тимор с населением лишь около 1,3 млн человек является едва ли не самой католической страной в мире (кроме Ватикана), ведь католиками там себя считают 97% жителей.

Местоположение Восточного Тимора (скриншот: google.com/maps)

Ранее в рамках своего турне понтифик уже посетил Индонезию и Папуа-Новую Гвинею. Последней страной этого "марафона" станет Сингапур.

В столице Восточного Тимора - Дили - тысячи местных жителей выстроились на улицах, встречая папамобиль 87-летнего лидера Католической Церкви с флагами и овациями.

Стоит отметить, что Франциск стал вторым Папой, посетившим Восточный Тимор (после визита Папы Иоанна Павла II в 1989 году), но первым - с момента обретения этим государством независимости в 2002 году.

Примечательно, что визит понтифика состоялся менее чем через неделю после того, как страна отметила 25 годовщину своего голосования за отделение от Индонезии.

 

Известно, что на организацию визита Папы Римского правительство этой глубоко набожной страны выделило 12 млн долларов (сумму, которую некоторые критиковали как "непомерное бремя" для одной из самых бедных стран Азии).

Ожидается, что в рамках своего визита Франциск может обратиться в частности к проблеме "сексуального насилия священнослужителей", ведь в последние годы в этом регионе появлялись подобные скандалы.

Позиция Франциска насчет войны в Украине

Напомним, ранее мы рассказывали, как Франциск попадает в скандалы из-за отсутствия четкой позиции по поводу войны в Украине.

К примеру, в марте текущего года в интервью телерадиокомпании RSI он призвал "найти смелость начать переговоры" с РФ и даже использовал словосочетание "белый флаг".

Это вызвало возмущение в Украине и западных странах.

Читайте также, как Франциск оскандалился восхвалением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.

При подготовке материала были использованы следующие источники: CNN, Vatican News, Wikipedia, Google maps, YouTube-канал "CNBC-TV18".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияАзияПапа римскийВойна в Украине