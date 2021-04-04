Папа Римский Франциск в Пасхальной речи упомянул о войне в Украине
Папа Римский Франциск произнес свое традиционное Пасхальное послание "Urbi et Orbi", в котором призвал страны мира ускорить распространение вакцин против COVID-19, особенно среди бедных в мире, обуздать гонку вооружений и выбрать мир вместо "мировоззрения войны". В своей речи он вспомнил и о войне в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт Ватикана.
"Пусть заключенные в конфликтах на востоке Украины и в Нагорном Карабахе будут освобождены, и пусть будет обуздана гонка вооружений", - сказал Папа.
Он также обратил внимание на места, которые страдают от внутреннего насилия и международного терроризма в африканских районах Сахеля, Нигерии, Тигрея и регионе Кабо Делгадо в Мозамбике, и помолился за то, чтобы конфликты были решены мирным путем через "диалог в духе примирения и подлинной солидарности".
"Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам победить мировоззрение войны", - подчеркнул понтифик.
Папа Франциск также помолился за молодых людей Мьянмы, "преданных поддержке демократии и обеспечению их права на голос мирным путем", ведь "ненависть может быть развеяна только любовью".
Он также выразил надежду, что жители Ливана "найдут поддержку международного сообщества" в эти тяжелые времена и останутся "страной встреч, сосуществования и плюрализма".
"И пусть Христос остановит вооруженный конфликт в любимой и разрушенной войной Сирии", - добавил Папа.
Напомним, 25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Апостольском дворце Ватикана.
Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. "Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня поступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", - говорилось в сообщении пресс-службы Ватикана.