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Папа Римський Франциск у Великодній промові згадав про війну в Україні

Новость на русском → Ватикан, Неділя 04 квітня 2021 14:07
Папа Римський Франциск у Великодній промові згадав про війну в Україні Фото: Папа Римський виголосив Великодню промову (vaticannews.va)
Автор: Андрій Василюк

Папа Римський Франциск виголосив своє традиційне Великоднє послання "Urbi et Orbi", в якому закликав країни світу пришвидшити розповсюдження вакцин проти COVID-19, особливо серед бідних у світі, приборкати гонку озброєнь та обрати мир замість "світогляду війни". У своїй промові він згадав й про війну в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Ватикану.

"Нехай в'язні у конфліктах на сході України та Нагірному Карабасі будуть визволені, і нехай буде приборкано гонку озброєнь", - сказав Папа.

Він також звернув увагу на місця, які страждають від внутрішнього насильства та міжнародного тероризму в африканських районах Сахеля, Нігерії, Тігрея та регіоні Кабо Делгадо в Мозамбіку, і помолився за те, щоб конфлікти були вирішені мирним шляхом через "діалог в дусі примирення і справжньої солідарності".

"Нехай Господь, який є нашим миром, допоможе нам перемогти світогляд війни", - наголосив понтифік.

Папа Франциск також помолився за молодих людей М’янми, "відданих підтримці демократії і забезпеченню їхнього права на голос мирним шляхом", адже "ненависть може бути розвіяна лише любов’ю".

Він також висловив сподівання, що жителі Лівану "знайдуть підтримку міжнародного співтовариства" в ці важкі часи і залишаться "країною зустрічей, співіснування та плюралізму".

"І нехай Христос зупинить збройний конфлікт в улюбленій і зруйнованій війною Сирії", - додав Папа.

Нагадаємо, 25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Апостольському палаці Ватикану.

Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я і драматичній ситуації на сході України. "Була висловлена надія, що нещодавні порушення режиму припинення вогню поступлять місце жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", - йшлося в повідомленні прес-служби Ватикану.

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