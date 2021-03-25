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Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: говорили о ситуации на Донбассе

Новина українською → Ватикан, Четверг 25 марта 2021 15:18
Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане: говорили о ситуации на Донбассе Фото: Денис Шмыгаль и Папа Франциск (vaticannews.va)
Автор: Андрей Василюк

25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

В ходе встречи были подтверждены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Украиной. Стороны обсудили "некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью Католической Церкви в стране".

Отмечается, что Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины. "Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

После беседы с Папой премьер-министр Украины встретился с ватиканским государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и с секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Напомним, ранее Папа Римский заявлял, что пандемия коронавируса в мире является одним из "ответов природы" на действия людей, которые игнорируют экологический кризис.

Кроме того, Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

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