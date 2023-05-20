Папа Римський доручив італійському кардиналу провести миротворчу місію для України

Папа Римський Франциск попросив кардинала, голову конференції італійських єпископів Маттео Зуппі провести миротворчу місію, щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні. Кардинал виконуватиме місію відповідно до вказівок Державного секретаріату Ватикану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ватикану .

"Папа Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі, архієпископу Болоньї та президенту Конференції єпископів Італії, очолити місію, узгоджену з Державним секретаріатом, щоб допомогти послабити напруженість у конфлікті в Україні, в надії, яку Святіший Отець ніколи не полишав, що це може призвести до руху шляху до миру", - заявив директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні.

При цьому він додав, що терміни місії та її умови наразі вивчаються.

Миротворча місія Папи Римського

10 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Заява понтифіка пролунала після його візиту в Будапешт, де Франциск зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви в Будапешті.

Реакція України на місію Ватикану

В Офісі президента заявили, що Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що немає жодної секретної місії Ватикану після закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з понтифіком у Ватикані, яка відбулася 13 травня, заявив, що Україні не потрібні посередники з агресивною Росією. Києву необхідно, щоб було розроблено план миру в Україні.