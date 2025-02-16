Папа Римський залишиться в лікарні і не буде присутній на недільній молитві

Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, яка має спеціальні апартаменти для пап. Там лікувався покійний Іван Павло II під час свого папства.

"Щоб полегшити його одужання, медичний персонал прописав йому повний спокій", - ідеться в повідомленні Ватикану.

У суботу, 16 лютого, аналізи Папи показали деякі ознаки поліпшення, а невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.

Раніше у Ватикані заявили, що Папа залишатиметься в лікарні стільки, скільки буде необхідно для його лікування.

Директор прес-служби Ватикану Маттео Бруні сказав, що не знає точної, коли Папа випишеться.

Зазначається, що в молодості Франциск захворів на плеврит, і йому видалили частину легені. У подальшому житті він став схильним до легеневих інфекцій, а з середини грудня страждає від проблем із диханням.