Папу Римського госпіталізували через бронхіт

Папу Римського Франциска госпіталізували до римської лікарні для обстеження та лікування бронхіту. Раніше він скаржився на проблеми з диханням під час проповідей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Сьогодні вранці після аудієнцій Папа Франциск буде госпіталізований в клініку Аґостіно Джемеллі для проведення необхідних діагностичних тестів і продовження стаціонарного лікування бронхіту", - повідомили у Ватикані.

Зазначається, що понтифік хворіє вже кілька днів. У Ватикані розповіли, що, через поганий стан, Папа Римський просив інших служителів зачитувати його заздалегідь підготовлені промови. Це відбувалося на двох останніх аудієнціях.