Папа Римский останется в больнице и не будет присутствовать на воскресной молитве

Франциск попал в римскую больницу Джемелли, которая имеет специальные апартаменты для пап. Там лечился покойный Иоанн Павел II во время своего папства.

"Чтобы облегчить его выздоровление, медицинский персонал прописал ему полный покой", - говорится в сообщении Ватикана.

В субботу, 16 февраля, анализы Папы показали некоторые признаки улучшения, а небольшая лихорадка прошла. Франциск причастился, молился, читал и отдыхал.

Ранее в Ватикане заявили, что Папа будет оставаться в больнице столько, сколько будет необходимо для его лечения.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что не знает точной, когда Папа выпишется.

Отмечается, что в молодости Франциск заболел плевритом, и ему удалили часть легкого. В дальнейшей жизни он стал склонным к легочным инфекциям, а с середины декабря страдает от проблем с дыханием.