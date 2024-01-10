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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Папа Римський бачить загрозу в тому, що війна РФ проти України може стати "забутою"

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Папа Римський Франциск стурбований можливістю того, що у світі можуть забути про війну Росії проти України. Потрібно зробити все, щоб цього не сталося.

Про це понтифік написав до настоятеля Української греко-католицької церкви Святослава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УГКЦ.

Папа Римський розкритикував останні масовані удари російських окупантів по Україні, внаслідок яких загинули та отримали поранення мирні жителі. Він зазначив, що подібні атаки є "негідними та неприйнятними", також вони "не можуть бути виправдані".

За словами понтифіка, він вважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною".

"Нашим обов'язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею, не тільки для того, щоб вжахатися перед трагічними фактами, але насамперед для того, щоб змусити всіх, хто відповідальний, та міжнародне співтовариство до пошуку мирних рішень", - наголосив Папа Римський.

Він також додав, що використовує кожну нагоду зробити так, щоб про війну в Україні не забували.

Розмова Зеленського з Папою Римським

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Головною темою обговорень стала українська формула миру. Президент подякував Ватикану за підтримку такої ініціативи.

 

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Папа римськийВійна Росії проти України