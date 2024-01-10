Папа Римский видит угрозу в том, что война РФ против Украины может стать "забытой"

Папа Римский раскритиковал последние массированные удары российских оккупантов по Украине, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители. Он отметил, что подобные атаки являются "недостойными и неприемлемыми", также они "не могут быть оправданы".

По словам понтифика, он считает крайне опасным, что “на фоне драматических международных событий риск, что война в Украине может стать “забытой” войной”.

"Нашим долгом является сделать все для того, чтобы эта война не была окутана тишиной, не только для того, чтобы ужаснуться от трагических фактов, но прежде всего для того, чтобы заставить всех, кто ответственен, и международное сообщество к поиску мирных решений", - подчеркнул Папа Римский.

Он также добавил, что использует каждую возможность сделать так, чтобы о войне в Украине не забывали.

Разговор Зеленского с Папой Римским

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском.

Главной темой обсуждений стала украинская формула мира. Президент поблагодарил Ватикан за поддержку такой инициативы.