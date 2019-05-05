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Папа Римський анонсував зустріч з керівництвом Української греко-католицької церкви

Новини » Суспільство    05.05.2019 - 07:59
Папа Римський анонсував зустріч з керівництвом Української греко-католицької церкви
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)

Зустріч відбудеться в Римі 5-6 липня

Папа Римський запросив провід Української греко-католицьої церкви до Риму на нараду щодо ситуації в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Зазначається, що Папа Римський Франциск вирішив запросити на 5 та 6 липня 2019 року до Риму Верховного Архиєпископа, членів Постійного Синоду та митрополитів Української Греко-Католицької Церкви.

В зустрічі також братимуть участь очільники Дикастерій Римської Курії, що займають питаннями, які стосуються країни.

"Цією зустріччю Святіший Отець бажає висловити свою близькість Українській Греко-Католицькій Церкві, що здійснює душпастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу", - йдеться в повідомленні. 

Наголошується, що зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України з метою визначити способи, якими греко-католицька церква, може дедалі ефективніше посвятитися проповідуванню Євангелія, зробити внесок у підтримку страждаючих та сприяння мирові, в порозумінні, наскільки це можливо, з католицькою Церквою латинського обряду та іншими Церквами й християнськими спільнотами.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск згадав Україну у своїй промові Urbi et orbi у Ватикані 21 квітня, коли християни відзначають свято Воскресіння Христового за Григоріанським календарем.

РБК-Україна писало, що раніше Папа Римський Франциск висловив стурбованість тим, що відбувається на Донбасі.

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