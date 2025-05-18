Папа Лев XIV проведе інавгураційну месу: головне про сходження на Святий престол

У Ватикані відбудеться інавгураційна меса нового Папи Лева XIV. На церемонію приїдуть світові лідери, зокрема Зеленський, Венс і принц Едвард.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У неділю, 18 травня, у Ватикані відбудеться інавгураційна меса нового понтифіка - Папи Лева XIV.
Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) і стане офіційним стартом папства першого в історії американця на чолі Римсько-католицької церкви - 69-річного Роберта Прево, уродженця Чикаго.
Його обрали понтифіком на початку травня після швидкого конклаву, який тривав менше 26 годин.
На площі Святого Петра очікують близько 250 тисяч паломників і понад десяток світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського, віце-президента США Джей Ді Венса, прем’єра Канади Марка Карні та принца Великої Британії Едварда.
Окрім українського та американського лідерів, у Ватикан прибули президенти Ізраїлю та Аргентини - Іцхак Герцог та Хав’єр Мілей, а також прем’єр Австралії Ентоні Альбанезе.
За традицією,під час інавгураційної церемонії Папа Римський отримує два головні символи свого служіння. Перший - золотий перстень рибалки. Він названий на честь святого Петра, першого апостола і рибалки, якого вважають першим Папою.
Перстень символізує авторитет понтифіка і використовується для скріплення офіційних документів. Після смерті Папи перстень знищують.
Другий символ - палій з овечої вовни, який накидають на плечі понтифіка. Палій уособлює роль Папи як пастуха вселенської церкви, що веде свою паству.
Ці символи підкреслюють духовне і адміністративне керівництво, яке Папа здійснює в католицькій церкві.
Під час заключних обрядів Папа уділяє благословення Євангелія у чотирьох напрямках, під супровід співу хору та присутніх вірян. Обряд послуху передбачає шану новому Папі з боку представників Католицької Церкви.
До них належать три провідні кардинали кожного рангу єпископського, пресвітерського та дияконського, а також по одному єпископу, священнику та диякону.
Крім того, участь беруть двоє генеральних настоятелів (чоловік і жінка), подружня пара, а також по одному конфірмованому хлопчику і дівчинці з кожного континенту.
Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Вони, зокрема, обговорювали незаконну депортацію українських дітей до Росії.
Під час переговорів Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну, оскільки такий візит приніс би надію для всіх віруючих українців.
Уже 13 травня, La Repubblica писало, що однією з потенційних країн, куди Папа Римський Лев XIV може здійснити перший закордонний візит, є Україна.
Але поки що офіційного підтвердження такої інформації немає.
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