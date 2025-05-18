Папа Лев XIV проведет инаугурационную мессу: главное о восхождении на Святой престол

В Ватикане состоится инаугурационная месса нового Папы Льва XIV. На церемонию приедут мировые лидеры, в частности Зеленский, Вэнс и принц Эдвард.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоится инаугурационная месса нового понтифика - Папы Льва XIV.
Церемония начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и станет официальным стартом папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви - 69-летнего Роберта Прево, уроженца Чикаго.
Его избрали понтификом в начале мая после быстрого конклава, который длился менее 26 часов.
На площади Святого Петра ожидают около 250 тысяч паломников и более десятка мировых лидеров, в частности президента Украины Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Вэнса, премьера Канады Марка Карни и принца Великобритании Эдварда.
Кроме украинского и американского лидеров, в Ватикан прибыли президенты Израиля и Аргентины - Ицхак Герцог и Хавьер Милей, а также премьер Австралии Энтони Альбанезе.
По традиции, во время инаугурационной церемонии Папа Римский получает два главных символа своего служения. Первый - золотой перстень рыбака. Он назван в честь святого Петра, первого апостола и рыбака, которого считают первым Папой.
Перстень символизирует авторитет понтифика и используется для скрепления официальных документов. После смерти Папы перстень уничтожают.
Второй символ - посох из овечьей шерсти, который накидывают на плечи понтифика. Жезл олицетворяет роль Папы как пастыря вселенской церкви, ведущего свою паству.
Эти символы подчеркивают духовное и административное руководство, которое Папа осуществляет в католической церкви.
Во время заключительных обрядов Папа уделяет благословение Евангелия в четырех направлениях, в сопровождении пения хора и присутствующих верующих. Обряд послушания предусматривает почет новому Папе со стороны представителей Католической Церкви.
К ним относятся три ведущих кардинала каждого ранга епископского, пресвитерского и диаконского, а также по одному епископу, священнику и диакону.
Кроме того, участвуют два генеральных настоятеля (мужчина и женщина), супружеская пара, а также по одному конфирмованному мальчику и девочке с каждого континента.
Напомним, 12 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Они, в частности, обсуждали незаконную депортацию украинских детей в Россию.
Во время переговоров Зеленский пригласил понтифика посетить Украину, поскольку такой визит принес бы надежду для всех верующих украинцев.
Уже 13 мая, La Repubblica писало, что одной из потенциальных стран, куда Папа Римский Лев XIV может совершить первый зарубежный визит, является Украина.
Но пока официального подтверждения такой информации нет.
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