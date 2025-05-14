Папа Лев XIV може приїхати в Україну? Що говорять у Ватикані

"Ні, це передчасно (йдеться про візит в Україну - ред.), було запрошення від президента Зеленського, тепер Папа думатиме, що робити, але як я можу сказати "так" чи "ні"?" - заявив Паролін.

На його думку, навіть сам понтифік навряд чи погодиться або відмовиться від візиту на даний момент.