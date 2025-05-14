Папа Лев XIV може приїхати в Україну? Що говорять у Ватикані

Новому Папі Римському Леву XIV, імовірно, ще передчасно відвідувати Київ. Він поки що не може дати відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського.
Про це заявив державний секретар Святого Престолу П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Ні, це передчасно (йдеться про візит в Україну - ред.), було запрошення від президента Зеленського, тепер Папа думатиме, що робити, але як я можу сказати "так" чи "ні"?" - заявив Паролін.
На його думку, навіть сам понтифік навряд чи погодиться або відмовиться від візиту на даний момент.
Нагадаємо, 12 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим Папою Римським Левом XIV. Вони, зокрема, обговорювали незаконну депортацію українських дітей до Росії.
Під час переговорів Зеленський запросив понтифіка відвідати Україну, оскільки такий візит приніс би надію для всіх віруючих українців.
Уже вчора, 13 травня, La Repubblica писало, що однією з потенційних країн, куди Папа Римський Лев XIV може здійснити перший закордонний візит, є Україна.
Але поки що офіційного підтвердження такої інформації немає.
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