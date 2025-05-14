Папа Лев XIV может приехать в Украину? Что говорят в Ватикане

"Нет, это преждевременно (речь о визите в Украину - ред.), было приглашение от президента Зеленского, теперь Папа будет думать, что делать, но как я могу сказать "да" или "нет"?" - заявил Паролин.

По его мнению, даже сам понтифик вряд ли согласится или откажется от визита на данный момент.