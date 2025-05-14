Папа Лев XIV может приехать в Украину? Что говорят в Ватикане

Новому Папе Римскому Льву XIV, вероятно, еще преждевременно посещать Киев. Он пока не может дать ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Нет, это преждевременно (речь о визите в Украину - ред.), было приглашение от президента Зеленского, теперь Папа будет думать, что делать, но как я могу сказать "да" или "нет"?" - заявил Паролин.
По его мнению, даже сам понтифик вряд ли согласится или откажется от визита на данный момент.
Напомним, 12 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Они, в частности, обсуждали незаконную депортацию украинских детей в Россию.
В ходе переговоров Зеленский пригласил понтифика посетить Украину, поскольку такой визит принес бы надежду для всех верующих украинцев.
Уже вчера, 13 мая, La Repubblica писало, что одной из потенциальных стран, куда Папа Римский Лев XIV может совершить первый заграничный визит, является Украина.
Но пока что официального подтверждения такой информации нет.
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