Папа Франциск встретился с великим аятоллой Ирака

Папа Римский Франциск в ходе первого в истории визита понтифика в Ираке встретился с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов. Встреча состоялась в доме Систани в городе Наджаф рано утром в субботу.

Как сообщается, на встрече Папа Римский и Али аль-Систани не были допущены представители прессы. Причиной этому является то, что 90-летний великий аятолла ведет уединенный образ жизни и почти не появляется на публике.

После 55-минутной встречи с Систани понтифик направился к развалинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что позже понтифик выступит с речью на межрелигиозных собраниях.