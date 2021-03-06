Папа Франциск встретился с великим аятоллой Ирака
Папа Римский Франциск в ходе первого в истории визита понтифика в Ираке встретился с великим аятоллой Али аль-Систани, одним из духовных лидеров шиитов. Встреча состоялась в доме Систани в городе Наджаф рано утром в субботу.
Об этом сообщает CNA.
Как сообщается, на встрече Папа Римский и Али аль-Систани не были допущены представители прессы. Причиной этому является то, что 90-летний великий аятолла ведет уединенный образ жизни и почти не появляется на публике.
После 55-минутной встречи с Систани понтифик направился к развалинам древнего Ура на юге Ирака, почитаемого как место рождения Авраама, отца иудаизма, христианства и ислама. Планируется, что позже понтифик выступит с речью на межрелигиозных собраниях.
Напомним, Папа Римский Франциск 5 марта прибыл в Багдад. В рамках четырехдневного визита предусмотрено его встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, президентом Бархамом Салехом, а также представителями церковных и гражданских сообществ.