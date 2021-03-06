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Папа Франциск зустрівся з великим аятолою Іраку

Новость на русском → Наджаф, Субота 06 березня 2021 15:21
Папа Франциск зустрівся з великим аятолою Іраку Фото: Папа Римський Франциск та Алі аль-Сістані (Vatican Media)
Автор: Андрій Козловський

Папа Римський Франциск у ході першого в історії візиту понтифіка до Іраку зустрівся з великим аятолою Алі аль-Сістані, одним з духовних лідерів шиїтів. Зустріч відбулася в будинку Сістані в місті Наджаф рано вранці в суботу.

Про це повідомляє CNA.

Як повідомляється, на зустріч Папа Римський і Алі аль-Сістані не були допущені представники преси. Причиною цьому є те, що 90-річний великий аятола веде усамітнений спосіб життя і майже не з'являється на публіці.

Після 55-хвилинної зустрічі з Сістані понтифік попрямував до руїн стародавнього Ура на півдні Іраку, шанованого як місце народження Авраама, батька іудаїзму, християнства та ісламу. Планується, що пізніше понтифік виступить з промовою на міжрелігійних зборах.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 5 березня прибув до Багдада. В рамках чотириденного візиту передбачено його зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Каземі, президентом Бархамом Салехом, а також представниками церковних і цивільних спільнот.

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