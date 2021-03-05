ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Опасное историческое турне. Папа Римский впервые прилетел в Ирак

Новина українською → Багдад, Пятница 05 марта 2021 15:22
Опасное историческое турне. Папа Римский впервые прилетел в Ирак Фото: Папа Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск впервые в истории католической церкви прибыл в Ирак. В ходе своего опасного турне на Ближнем Востоке понтифик хочет призвать к межрелигиозному миру и диалогу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самолет Alitalia с главой католической церкви приземлился сегодня в Багдаде около 14:00. Вместе с понтификом в столицу Ирака прибыли около 75 журналистов. Для охраны 84-летнего Папы во время его визита власти Ирака направили тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности, поскольку он прилетел после серии ракетных атак и терактов.

"Я рад снова совершать поездки. Это знаковая поездка, и это долг перед страной, которая была замучена в течение стольких лет", - сказал Франциск после выхода из самолета.

В рамках своего турне понтифик на самолете, вертолете и, возможно, бронеавтомобиле отправится в четыре города. Он планирует провести мессу в церкви Багдада и встретиться с иракским мусульманским священником-шиитом в городе Наджаф, после чего отправится в Мосул, где во время прошлогоднего визита премьера Ирака армия была вынуждена очистить улицы от людей.

Напомним, в январе в Багдаде произошел двойной теракт, жертвами которого стали по меньшей мере 28 человек, еще 73 получили ранения.

Как писало РБК-Украина, ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Ирак визит Папа Римский
NEWS
США вводят санкции против Коломойского
США вводят санкции против Коломойского
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"