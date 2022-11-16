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Папа Франциск попросил бога "поторопиться" с окончанием войны в Украине, не упомянув Россию

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Среда 16 ноября 2022 13:32
Папа Франциск попросил бога "поторопиться" с окончанием войны в Украине, не упомянув Россию Фото: папа Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросив Бога "поторопиться" с его прекращением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я с болью и беспокойством узнал о новом и еще более ожесточенном ракетном ударе по Украине, в результате которого погибло и было повреждено множество объектов гражданской инфраструктуры", - сказал Франциск на площади Святого Петра в Ватикане.

Он призвал своих сторонников помолиться, "чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы в мученической Украине возобладало стремление к миру, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу".

Через несколько минут в другом заявлении об Украине он добавил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите: "Поторопись, Господи"".

Россия 15 ноября. запустила 110 ракет и 10 ударных беспилотников иранского производства по Украине, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью ракетного шквала, как и прежде, была энергетическая инфраструктура, однако добавил, что всего было поражено только 10 намеченных целей.

В результате терактов миллионы украинцев остались без электричества в 16 из 24 областей, включая Киев, сообщило Управление ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

В прошлом месяце Франциск с впервые прямо просил президента России Владимира Путина остановить "спираль насилия и смерти" в Украине. Он упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и несколько раз говорил, что кризис чреват применением ядерного оружия с неконтролируемыми глобальными последствиями.

Отметим, папе Франциску после его скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

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