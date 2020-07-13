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Папа Франциск отреагировал на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии

Ватикан, Понедельник 13 июля 2020 00:12
Папа Франциск отреагировал на решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии
Фото: Папа Римский Франциск (facebook.com/vaticannews.it)
Автор: Надежда Собенко

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети

Папа Римский Франциск прокомментировал решение Турции лишить собор Святой Софии в Стамбуле музейного статуса и вновь сделать из него мечеть.​ Понтифик выразил сожаление в связи с таким решением Анкары.

Об этом он заявил в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане, сообщает Vatican News.

"Мыслями я в Стамбуле. Думаю о Святой Софии, и я очень опечален", - сказал Папа Франциск.

Напомним, Собор Святой Софии построили в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

В частности, США выразили разочарование в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть и призвали сохранить доступ к нему для всех посетителей.

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